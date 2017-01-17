В ЖК Yolkki Village протягивают теплотрассу

На объекте ЖК Yolkki Village уже установлена автономная погодорегулируемая котельная. Ее можно увидеть из окон самого удаленного от въезда в жилой комплекс четвертого корпуса первой очереди строительства.

А высокая треугольная ферма дымовой трубы видна еще дальше. В металлическом павильоне автоматизированной котельной уже установлены все контрольно-измерительные приборы и оборудование, необходимое для выработки тепловой энергии, горячего водоснабжения и других технологических нужд.

Но установка котельной – еще не все дело. Теперь необходимо протянуть теплотрассу для своевременной поставки тепла прямо в уютные квартиры загородного комплекса «Елки Вилладж». От павильона котельной прокладываются трубы для теплоснабжения всех корпусов жилого комплекса.

Сейчас работы по устройству теплотрассы подошли к своему завершающему этапу. После пуско-наладочных работ в квартиры ЖК подадут первое тепло, и можно будет начинать внутреннюю отделку помещений. А пока на объекте завершена внутренняя стяжка полов и устанавливаются двери в квартиры.