Лавров: США активно пытаются завербовать российских дипломатов

Активность по попыткам вербовки российских дипломатов в США нарастает уже несколько лет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если говорить о вербовочных подходах, мы не придавали гласности полную статистику на этот счет. Но за последнее время, за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации (уходящего президента США Барака. — Прим. ред.) Обамы, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала", — сказал Лавров на пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24".

В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что американские спецслужбы в апреле 2016 года пытались завербовать советника-посланника российского посольства в Вашингтоне.

"В апреле прошлого года, беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать. Другому нашему дипломату, тоже дипломату старшего звена, американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, засунули в его машину в его отсутствие десять тысяч долларов с предложением о сотрудничестве. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и сейчас работают на благо российского государства, если кто интересуется", — заявил Лавров.