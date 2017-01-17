ЕС: Сербия должна изменить долгосрочный контракт с «Газпромом»

Энергетическое сообщество, организация, отвечающая за расширение энергетической политики ЕС на страны, претендующие на членство в Евросоюзе, считает, что Сербия должна пересмотреть долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку российского газа, пишет агентство Reuters.

«Соглашение должно быть пересмотрено, чтобы исключить несоответствующие (законодательству ЕС. — Прим. ред.) пункты», — заявил глава секретариата европейского Энергетического сообщества Янез Копач.

Он пояснил, что, в частности, Сербия должна иметь возможность продавать закупаемый у «Газпрома» газ в другие страны.

Если Сербия не уточнит контрактные условия, у страны могут возникнуть проблемы с членством в Энергетическом сообществе, добавил он.