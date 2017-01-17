Премьер Турции подтвердил арест боевика, совершившего теракт в ночном клубе в Стамбуле

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил арест террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Накануне СМИ сообщили о том, что службы безопасности Турции арестовали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле.

"Вчера был пойман тот, который совершил ужасное преступление в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человек. Сейчас продолжается его допрос. Есть много вопросов, но пока продолжается следствие, неправильно будет давать какие-то комментарии. Со временем будут даны объяснения общественности со стороны уполномоченных лиц. Главное, что исполнителя этого подлого теракта поймали. Для нас это очень важный фактор. Важно установить, какие силы стоят за террористом", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости.