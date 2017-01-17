ДНР: В пригороде Докучаевска обстрелами повреждены котельная и газопровод

Украинские силовики утром открыли огонь по пригороду Докучаевска в Донбассе, в результате обстрелов в поселке Ясное повреждены котельная и газопровод.

Об этом ДАН сообщил глава горадминистрации Александр Качанов.

«Сегодня утром украинские силовики произвели обстрел поселка Ясное, повреждена котельная и перебит газопровод. Работа котельной на данный момент приостановлена», — сказал собеседник агентства.

Качанов отметил, что ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Информации о пострадавших среди мирного населения пока нет, уточняет агентство.