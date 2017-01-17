Ученица школы искусств попалась на краже

Ученица частной школы народного искусства императрицы Александры Федоровны на Витебской улице в Петербурге освоила не только изящные виды прикладного творчества.

Как сообщили в пресс-службе петербургского главка, 14-летняя девочка попалась на краже мобильного телефона, который вытащила из кармана 45-летнего мужчины. Теперь ученица находится под подпиской о невыезде, а по факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон стоимостью 12 тысяч рублей у нее изъяли.