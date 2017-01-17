Из квартиры петербурженки вынесли имущества на 240 тысяч рублей

Владелица жилья в Красносельском районе Петербурга лишилась денег, ноутбука, золотых украшений, а также сертификата на 450 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», воры забрались в одну из квартир дома №7 по улице Пионерстроя 16 января в период с восьми утра до трех часов дня, подобрав ключи к замку. Живущая в квартире пенсионерка по возвращении домой недосчиталась 130 тысяч рублей наличными, сберкнижки на свое имя, ноутбука, золотого кольца и браслета. Все это имущество потерпевшая оценила в 240 тысяч рублей.

Воры также похитили сертификат на предъявителя на 450 тысяч рублей. В некоторых банках эта ценная бумага может быть передарена другому лицу, а ее восстановление в случае утери осуществляется через суд. Так как, как правило, это документ именной, то воспользоваться им преступники не смогут.