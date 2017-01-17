Глава Oxfam назвала Трампа «лисой в курятнике»

Глава специализирующейся на анализе проблем бедности и неравенства организации Oxfam International Уинни Бьянима назвала избранного президента США «лисой в курятнике» по отношению к социально уязвимым слоям населения.

«Я вижу опасность, что Трамп будет вести себя как лиса, которая забралась в курятник. Он изучил болевые точки обычных людей и раздал им красивые обещания во время предвыборной кампании. А на самом деле собрал вокруг себя команду миллиардеров. Мы видим все признаки того, что он идет в неверном направлении», — заключила она в эфире Davos live.