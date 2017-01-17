В Петербурге ребенка отправили в приют из-за отсутствия документов у матери

Жительница Петербурга не смогла подтвердить родство с восьмилетним мальчиком после того, как 16 января в центре города ее остановили сотрудники полиции.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 16 января в отдел полиции в Адмиралтейском районе была доставлена представительница кочевых народов. Вместе с ней был мальчик на вид семи-восьми лет. Со слов женщины, ребенок приходится ей сыном, однако подтвердить это какими-либо документами она не смогла.

На время проверки его отправили в детский приют.