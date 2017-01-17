Bloomberg резко опустил РФ в рейтинге инновационных стран

Россия стала страной, потерявшей наибольшее число позиций в рейтинге инновационных стран Bloomberg Innovation Index. Страна опустилась в рейтинге сразу на 14 пунктов и заняла 26-е место.

«Сильные результаты России в прошлом году в сфере промышленности и производства в этом году были разрушены влиянием санкций и последствиями снижения цен на энергоресурсы», — пишет Bloomberg.

На первом месте рейтинга 2017 года, как и в прошлом году, оказалась Южная Корея, за ней следует Швеция, которая поднялась на одну позицию. На третье место опустилась Германия. На четвертом месте оказалась Швейцария, на пятом — Финляндия. Также в топ-10 вошли Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

Bloomberg исследует инновации в более чем 200 странах, оценивает развитие инноваций по семи критериям, в окончательный список вошли 50 инновационных экономик. Среди критериев оценки: активность в сфере исследований и разработок, показатель добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, производительность, активность в сфере высоких технологий, эффективность сферы услуг, плотность концентрации исследований и активность в получении патентов.