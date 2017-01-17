На Чукотке во льдах застрял караван судов

Вертолет Ми-8 правительства Чукотки отправят на разведку обстановки в районе двух сухогрузов и двух ледоколов, которые остановились во льдах неподалеку от Певека, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Караван судов с грузом, необходимым для продолжения строительства береговых гидротехнических сооружений плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), прибыл в город Певек на Чукотке в начале января. В состав колонны входят четыре судна — ледоколы "Адмирал Макаров" и "Капитан Драницын" и сухогрузы "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск". Доставив груз и отправившись в обратный путь, суда остановились неподалеку от Певека из-за сложной ледовой обстановки.

"Спланировано применение воздушного судна МИ-8 ГП ЧАО "ЧукотАвиа" для мониторинга и разведки ледовой обстановки по маршруту следования судов. Во вторник вылет Ми-8 не состоялся по метеоусловиям в районе Айона — ветровая нагрузка, осадки в виде снега, недостаточная видимость. В среду, 18 января, запланирована работа Ми-8. Вылет по погодным условиям", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

В настоящий момент судна находятся на рейде в районе мыса Шелагский. По информации капитана судна "Капитан Драницын", данная ситуация не является критической, среди личного состава напряжения нет, топливом, продовольствием экипажи обеспечены, по уточнению ледовой обстановки планируют двигаться дальше по маршруту следования.