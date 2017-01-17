Восьмилетнюю девочку нашли в парадной в Петербурге, мать ребенка выгнала ее из квартиры, чтобы та не мешала ей отдыхать.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу, в полицию Красногвардейского района около 16 часов 16 января обратились жители дома 25 по Ириновскому проспекту. Они нашли у квартиры на третьем этаже дома маленькую девочку. Ребенок сообщил, что ее зовут Александра и ей 8 лет. Девочку из парадной увезли полицейские в ближайший отдел. Оттуда ее перевезли на скорой в больницу.

Как выяснили полицейские, мать ребенка состоит на учете в органах опеки района с декабря 2016 года, но родительских прав не лишена. По предварительной информации, женщина выпивала и не пускала девочку в квартиру, чтобы она ей не мешала.