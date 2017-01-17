У петербурженки отобрали сумку с платьем от Versace

С заявлением в полицию обратилась жительница Красносельского района. По ее словам, она лишилась сумки и брендового платья шестнадцатого января возле своего дома на улице Тамбасова, 31.

Как стало известно «Фонтанке», грабитель напал на 48-летнюю женщину около половины седьмого вечера. В сумке, со слов женщины, лежали ключи, кошелек, в котором было 600 рублей, банковские карты и, самое ценное, голубое шелковое платье от фирмы Versace. Грабитель уехал с места преступления на машине. Выпотрошенную сумку сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия не нашли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".