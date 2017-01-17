На заводе «Ниссан» в Петербурге разбился рабочий

Рабочий попал в больницу после падения с автовоза на заводе «Ниссан» в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел на автопредприятии, расположенном на Комендантском проспекте, 140, около 10.30 утра 16 января. По предварительной информации, 47-летний уроженец Пензенской области упал с автовоза, после чего в тяжелом состоянии был госпитализирован в городскую больницу №3. Там врачи выявили у пациента травмы головы, груди и конечностей. Его поместили на отделение хирургии.

Проводится проверка.