Полиция уличила лжеминера в «терроре» жильцов таунхауса на Маршала Новикова

Полиция Петербурга раскрыла серию ложных сообщений о бомбе в жилом доме на улице Маршала Новикова, 25. Двенадцатого января по подозрению в совершении одного преступления был задержан мужчина, к 17 января ему вменяли еще как минимум два звонка.

Как стало известно «Фонтанке», задержанному вменяют три эпизода: 26 ноября, 17 и 24 декабря 2016 г. Как считают в полиции, мужчина звонил с трех разных номеров. Один из них принадлежит небольшой петербургской компании, другой жителю Петербурга, а третий – уроженцу Саратовской области.

В отношении задержанного 49-летнего петербуржца возбуждено три уголовных дела по 207 статье УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Чем именно звонившему приглянулся этот адрес, по которому расположен трехэтажный таунхаус, пока неизвестно.

Ранее «Фонтанка» писала о еще двух звонках телефонного террориста с сообщениями о взрывном устройств в этом доме, однако имеет ли к ним отношение задержанный, сотрудники правоохранительных органов пока не установили.