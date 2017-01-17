17-летнего парня жестоко избили у «Выборгской»

В Петербурге сотрудники метро вызвали скорую несовершеннолетнему, которого избили неподалеку от вестибюля подземки.

Как стало известно «Фонтанке», около девяти вечера 16 января в вестибюль станции «Выборгская» вошел 17-летний петербуржец. Парень был избит, и сотрудники метро вызвали ему скорую. Бригада медиков увезла пострадавшего в детскую городскую больницу №2. Там врачи диагностировали у молодого человека серьезные травмы головы. Пациент рассказал, что около 19 часов того же дня его избили неподалеку от «Выборгской».

Сотрудники больницы сообщили о случившемся в районное управление полиции.

Проводится проверка.