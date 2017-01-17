Двое петербуржцев найдены мертвыми в квартире на Искровском

Полиция Невского района Петербурга устанавливает обстоятельства гибели мужчины и женщины в одной из квартир.

Как стало известно «Фонтанке», тела 36-летней неработающей и ее 33-летнего гостя нашли в квартире дома на Искровском проспекте около семи утра 16 января. По предварительной информации, следов насильственной смерти прибывшие на место сотрудники полиции и следственного комитета не нашли.

Тела направлены в морг для установления причины смерти.

Проводится проверка.