Ле Пен пообещала признать Крым частью РФ в случае избрания президентом Франции

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью газете «Известия» заявила, что в случае ее победы в президентской гонке Париж признает Крым частью России.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и ее оппонент — бывший премьер Франции Франсуа Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона.

«После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», — сказала она.

Ле Пен также сказала, что в случае победы в президентских выборах восстановит нормальные отношения между Францией и Россией, в частности выступит за отмену антироссийских санкций.

Ранее Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным воссоединение Крыма с Россией. После чего Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет на въезд в страну для Ле Пен.