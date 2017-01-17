В Киргизии опознаны тела 37 погибших при крушении "Боинга"

В республиканском центре судебных экспертиз Киргизии опознаны тела 37 погибших при крушении турецкого грузового самолета, который утром 16 января упал на поселок вблизи международного аэропорта «Манас» Бишкека. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер правительства Мухамметкалый Абулгазиев.

«Опознано 37 тел, среди них 17 детей», — сказал Абулгазиев. По его словам, медики восстановили пять тел из полученных накануне фрагментов, доставленных с места авиакатастрофы.

Представитель правительства отметил, что все опознанные накануне тела граждан Киргизии уже забрали родственники погибших для захоронения.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии утром 16 января. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива «Авиатор» в окрестностях аэропорта. При этом были разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет, выполнявший рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, перевозил 85 тонн электронного оборудования и гаджетов.