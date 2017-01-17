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Версия для печати
17.01.2017 08:05

На юге Петербурга тушили две квартиры

Две квартиры горели минувшей ночью в южных районах Петербурга – Фрунзенском и Пушкинском.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, 17 января в 01.57 огнеборцев вызвали на Загребский бульвар, 19, корпус 1. Там горела двухкомнатная квартира. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Огонь потушили в  03:37.

А в 02.47 поступила заявка из Шушар, с Новгородского проспекта, 10А.

"В однокомнатной квартире горела обстановка на кухне", – отметили в пресс-службе ведомства.

В 05.18 пожар был ликвидирован.

"Сведения о пострадавших не поступали",- добавили в ГУ, говоря о двух ночных пожарах.

В каждом случае на месте работало по 4 пожарных расчета.

 

 


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