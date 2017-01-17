СМИ Турции: Террорист, устроивший стрельбу в ночном клубе Стамбула, задержан силовиками

Службы безопасности Турции арестовали террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает издание Daily Sabah.

По данным издания, не указавшего источник информации, операция по задержанию прошла накануне вечером в Стамбуле.

Террорист, вооруженный автоматом, атаковал в новогоднюю ночь клуб Retina в Стамбуле, где находились более 700 посетителей. Жертвами злоумышленника стали 39 человек, еще 69 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Ответственность за случившееся, как сообщило ранее агентство Рейтер, взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство”.