Песков: Повреждение самолёта Путина не повлияет на график поездок президента
Вмятина на обшивке одного из бортов специального летного отряда (СЛО) "Россия" не повлияет на график президента РФ Владимира Путина, сказал газете "Известия" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Как сообщает издание, VIP-борт Ил-96-300 получил вмятины на обшивке левого крыла, а также повреждения на обшивке стабилизатора, пишет РИА Новости. Тендер на ремонт самолета размещен на сайте госзакупок.
По данным "Известий", именно этот Ил-96 часто используется для зарубежных визитов Путина. В частности президент летал на нем в Берлин на встречу глав государств в "нормандском формате" и на саммит G20 в Китай.
"Это никак не повлияет. Есть резервный самолет", — заявил Песков.