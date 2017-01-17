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17.01.2017 00:29

Переход Молло в «Зенит» может стать предметом разбирательства в ФИФА

В ФИФА намерен обратиться французский футбольный клуб «Сент-Этьен» по поводу отступных, уплаченных «Зенитом» «Крыльям Советов» за полузащитника Йоана Молло. Как сообщает But Football Club, в «Сент-Этьене», который по договору с «Крыльями» имеет право на 50% от перепродажи футболиста, подозревают, что реальная сумма трансфера могла быть выше. По данным президента французского клуба Ролана Ромье, это 3,2 миллиона евро.

Напомним, 27-летний Молло перешел в «Зенит» 10 января. Срок контракта составил 3,5 года. По словам председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Шляхтина, Молло будет зарабатывать в «Зените» 1,5 миллиона евро в год. В этом сезоне он отыграл за «Крылья» 12 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал голевые передачи. В 2015 году французский футболист отдал три голевых паса в матче с «Зенитом», внеся тем самым весомый вклад в сенсационную победу самарской команды (3:1).


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