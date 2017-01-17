Избранный президент США Дональд Трамп встретится с сыном Мартина Лютера Кинга в праздник дня рождения правозащитника.

"Сегодня мы отмечаем день рождения Мартина Лютера Кинга — Дональд Трамп встретится с Мартином Лютером Кингом III, чтобы обсудить его наследие", — заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер в своем микроблоге Twitter.

​Дочь знаменитого правозащитника Бернис Кинг, в свою очередь, в день рождения отца выступила в баптистской церкви в Атланте с призывом "не бояться тех, кто сидит в Белом доме".

"Бог может восторжествовать над Трампом", — цитирует Бернис РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Напомним, что Дональда Трампа нередко обвиняют в расизме. Мартин Лютер Кинг – лидер Движения за гражданские права чернокожих в США. В 1964 году ему была присуждена Нобелевская премия мира. Убит в Мемфисе, штат Теннесси, США, 4 апреля 1968 года.