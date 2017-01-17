Плесецк отстрелялся "Тополем-М" по Камчатке

Межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь-М", стартовавшая с первого государственного испытательного космодрома МО РФ "Плесецк" в Архангельской области поразила условную цель на Камчатке.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Ведомство уточняет, что боевая ракета шахтного базирования "с высокой точностью поразила условную цель" и то, что данный пуск был проведен с целью проверки боеготовности сил ядерного сдерживания РФ совместно боевыми расчётами РВСН и ВКС.