Reuters: Террористы пошли на штурм Дейр-эз-Зора

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), штурмуют город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, который находится в осаде с мая 2015 года. Об этом сообщает в понедельник, 16 января, Reuters со ссылкой на военный источник в сирийской армии.

По информации телеканала Al-Mayadeen, террористы смогли окружить авиабазу, захватив территорию бывшей воинской части и завода по производству каменных блоков. «Это одно из самых ожесточенных нападений ИГ на аэропорт и его окрестности. Кажется, ИГ задействовало серьезные силы», — отметил источник Reuters.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, расположенной в Лондоне, в боях убиты не менее 82 человек. Правозащитники утверждают, что террористы перерезали дорогу, связывающую авиабазу с остальной частью города, однако собеседник Reuters эту информацию опроверг.

Губернатор одноименной провинции Дейр-эз-Зор Мухаммед Ибрагим Самра подтвердил факт ожесточенных боестолкновений.