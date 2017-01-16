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17.01.2017 00:34
3 Комментариев

Как общественный транспорт Петербурга сметали на живую нитку

Широко разрекламированные перед новым годом проездные билеты нового образца оказались подарком с подвохом. Как выясняется, это история не столько о технической ошибке, сколько об особенностях национального планирования.
Как общественный транспорт Петербурга сметали на живую нитку
Александр Николаев/Интерпресс

Первое, что смутило пассажиров и экспертов в сфере общественного транспорта – это порядок, при котором полуторачасовые и суточные билеты можно записать только на чистый носитель. Тем, кто пользуется электронными кошельками, придется либо «доесть» весь ресурс на своей карте (а он может составлять, к примеру, тысячу рублей), либо купить за 60 рублей новый «Подорожник». Как сообщили «Фонтанке» в ГКУ «Организатор перевозок», таким образом снимается проблема возможного конфликта разных билетов. Если на карте записаны одновременно суточный и полуторачасовой проездные, система не сможет определить, с какого из них должна быть списана поездка.

Пример Москвы показывает, что эта проблема решаема – на это обращают внимание интернет-блогеры, специализирующееся на развитии общественного транспорта. В столице тарификация по 90-минутным расценкам включается автоматически при пересадке, даже если вы используете электронный кошелек (речь идет о карте «Тройка»). Да и цены на полуторачасовые билеты в Петербурге выше – 70 рублей против 65 в Москве (если речь об отдельном билете) и 54 (если запись происходит на «Тройку»). Зато суточные билеты в Петербурге дешевле и линейка их – шире.

Другие транспортные эксперты призывают не идеализировать уж так достижения Москвы. По крайней мере, в том числе у Петербурга училась в свое время Москва, внедряя свои бесконтактные карты – тут город на Неве опережал столицу. Возможно поэтому москвичи, посмотрев на петербургский опыт, и избежали ряда ошибок, отметил в разговоре с "Фонтанкой" один из собеседников, близких к транспортному комплексу Петербурга. Главное, теперь сделать следующий шаг.

Другой проблемой, о которой писала «Фонтанка», стал отказ части техники распознавать новые билеты. В данный момент на общественном транспорте в Петербурге используется три вида ручных валидаторов. Самая старая модель – ПК-001 – была разработана еще в середине нулевых, а в 2010-2011 годах на вооружение в кондукторские войска поступили ПК-002 и ПК-003.Как рассказал «Фонтанке» источник, близкий к разработчику программного обеспечения, ПК-001, в отличие от более современных моделей, технически не приспособлен для того, чтобы воспринять ПО, необходимое для считывания новых видов проездных. По неофициальной информации, при попытке перепрошить эту аппаратуру есть риск ее полного отключения. «Новое программное обеспечение может иметь системные ошибки, поэтому происходят «нестыковки» данных по новым билетам в метрополитене и наземном транспорте, – рассказал собеседник «Фонтанки» в крупной компании-перевозчике. – Свою роль играет и недостаточная память ручных валидаторов. Поэтому опасаемся вывода оборудования из строя в целом в результате новых перепрошивок»

"На самом деле сбои в их работе вызваны попыткой перевозчиков выйти из зависимости у компании «СТЭК» и близких к ней ("МФ-тариф", "Светлана-карт" и т.д), выигрывающих большинство конкурсов Смольного, и попытаться наладить обслуживание контроллеров своими силами или силами иных подрядных организаций", – утверждает источник "Фонтанки", близкий к транспортному рынку – Кроме того, уже никто не помнит, сколько было подмодификаций оборудования и прошивок. Поэтому корректная прошивка данного оборудования очень сложна. Отчасти ситуацию можно сравнить со смартфонами, когда вы обновляете ПО на Андроид. Некоторые пользователи устанавливают «прогрессивные» прошивки от частных пользователей, которые приводят к «окирпичиванию» смартфонов".

В ГУП «Организатор перевозок» отказываются вешать на ПК-001 ярлык полностью устаревшей техники. По информации предприятия, на некоторых старых валидаторах обновление действительно не проходит. Однако связано это не с принципиальной несовместимостью, а скорее с изношенностью самой аппаратной составляющей. Сейчас ГУП совместно с разработчиком решает эту проблему, и по мере этого доля ПК-001, вставших на новые рельсы, растет. Перевозчики, по словам пресс-службы предприятия, были предупреждены о возможных сбоях на обычных городских маршрутах, однако источник в транспортной отрасли отрицает эту информацию.

В Горэлектротрансе, где на первую модель валидаторов приходится большинство ручной аппаратуры, также не говорят о том, что они массово не пригодны – хотя на части техники перепрошивка действительно не прошла.

В Пассажиравтотрансе сообщили, что в настоящее время предприятие располагает 1974 валидаторами, из которых только 36 – валидаторы второго поколения. Они, в частности, используются на маршрутах, где в силу специфики зональной оплаты,  поездки  считываются только вручную (200, 210 со смешанным тарифом в городской и пригородной зоне). В настоящий момент перепрошиты 800 валидаторов. Во избежание конфликтных ситуаций «Пассажиравтотранс» проводит разъяснительную работу среди сотрудников – и среди пассажиров, напоминая о возможности самостоятельной проверки оплаты в салоне автобуса. Это можно сделать, повторно приложив билет к любому из стационарных терминалов на поручнях. «Подтверждением оплаты станет появление оранжевого круга, – говорят в пресс-службе. –   Для получения полных данных о билете (срок действия и др.) необходимо приложить билет к устройству, на экране которого расположен синий круг на черном фоне (информационному) и удерживать его в течение нескольких секунд. В салоне находится не менее одного подобного считывателя».

"Ручные валидаторы фактически рудимент. Самое главное, что они в принципе не нужны для перевозчиков, кроме нескольких маршрутов ПАТ и транспортных средств с неработающей бортовой системой. Но при этом ГЭТ заставляет своих кондукторов вступать в конфликт с пассажирами из-за каких-то копеек  за каждую «проверку». В ПАТе этого нет и кондукторы автобусов уже достаточно давно спокойно относятся к дополнительной проверке. При этом никаких санкций, кроме оплаты проезда, кондукторы применить к нарушителям правил не могут", – заявил "Фонтанке" один из собеседников в одной из транспортных компаний.

Сложнее ситуация у коммерческих перевозчиков, в чьих автобусах нет стационарной аппаратуры. Как рассказали в ОАО «Третий парк», при запуске новых видов билетов возникли определенные проблемы. Примерно 15% валидаторов отказались принимать новое ПО, однако перевозчика выручил существующий для подобных случаев запас техники. Перевозчик затруднился сказать, относятся ли все замененные валидаторы к модели 10-летней давности, однако отметил, что водители и кондукторы получили инструкцию не вступать в конфликты с пассажирами, чей 90-минутник или суточник не считывается.

«По нашим ощущениям, это скорее единичные случаи, хотя и они должны быть полностью исключены, – рассказала пресс-секретарь Комитета по транспорту Ирина Ефимова. – На прошлой неделе «Организатор перевозок» разослал перевозчикам новое ПО, сейчас идет процесс перепрошивки. Однако сказать наверняка, когда уйдут все нарекания, мы пока не можем».

Как рассказал источник «Фонтанки», чиновники были предупреждены о том, что валидаторы первого поколения могут оказаться не совместимы с 90-минутным и суточным билетом. Решить эту проблему можно было бы заменой самой аппаратуры, если, конечно, такое количество ручных контроллеров в принципе нужно, в чем у части экспертов есть большое сомнение.  С другой стороны собеседники в транспортном блоке Смольного называют запуск в целом удачным – в первые дни было продано очень много новых типов билетов, а обращений по ним было очень мало.

Так или иначе, 7 октября 2016-го года Комитет по информатизации и связи заключил контракт на модернизацию электронного оборудования, который выиграл с ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». По информации «Фонтанки», почти всю работу на правах субподрядчика выполнило ООО «Стэк».

Именно эта компания занималась разработкой действующей системы электронного контроля оплаты проезда и поставками валидаторов и электронных карт для общественного транспорта. Эти соглашения в январе 2014 года стали поводом для громких судов и отставок в Комитете по транспорту и ГУП «Организатор перевозок». Следствие установило, что директор ГУП Владимир Михайлов и замглавы комитета Игорь Маилов вступили в преступный сговор при объявлении соответствующего конкурса, и документацию разработали под конкретного поставщика – а именно «СТЭК» и аффилированные с ним структуры. Будущий подрядчик должен был выплатить за это 8% от суммы контракта. Маилов согласился с обвинением в полном объеме, дал показания на своего начальника Станислава Попова и отделался  лишением права занимать должности на госслужбе на три года (этот срок, к слову, подходит к концу). Попов был уволен в августе того же года, Владимир Михайлов получил 5 лет условно.

По неофициальной информации, Комитет по транспорту не стал целиком менять старые валидаторы на новые в ожидании анонсированного перехода на Комплексную информационную систему управления городским пассажирским и пригородным транспортом общего пользования (КИСУ). Предполагается, что этот переход повлечет за собой глобальную смену вообще всего оборудования – в том числе, бортового и ручного, а его стоимость оценивается в Смольном в 12 млрд рублей. Сейчас проект на стадии разработки прототипа. В конце августа 2016 года Комитет по информатизации и связи объявил соответствующий конкурс. Комиссия допустила лишь одного участника из 5-ти («НТЦ Измеритель», входит в группу «Штрих»), однако одна из компаний подала жалобу на конкурсную документацию. УФАС заняла сторону жалобщиков, и потенциальный победитель также был отстранен. Сам конкурс был признан несостоявшимся, а когда его объявили вторично, «НТЦ Измеритель» заявился на него уже в гордом одиночестве – в самой компании это связывают с крайне сжатыми сроками, которые указаны в требованиях к подрядчику (до 31 марта 2017 года). Как рассказал заказчик, в декабре 2016 года выполнен и принят первый этап работ по контракту – «Разработка технического задания на создание системы». В настоящее время идет выполнение второго этапа – «Эскизный проект». Стоимость контракта составляет 27,8 млн рублей.

В группе «Штрих» нам сообщили, что уже 10 лет ведут направление общественного транспорта, участвуя в проектах в нескольких городах страны, в том числе – в Подмосковье. Подрядчик Смольного подчеркивает, что использует аппаратуру отечественного производства. Для того, чтобы корректно внедрить прототип новой системы , компании потребовались криптографические ключи, которыми пользовался разработчик действующей системы  – ООО «Стэк». Смольный уже получил их и передал подрядчику. 

Ранее группа «Штрих» уже выполняла транспортные проекты в Петербурге – в частности, платной парковки в центре города в 2015 году. Летом 2016 года «Фонтанка» писала том, что в общественном транспорте города тестируется оборудование «Штриха» – валидаторы и системы учета пассажиров. Ключевым акционером группы является вице-президент ВТБ Игорь Зубков. Если прототип от компании устроит заказчика, велика вероятность того, что именно «Штрих» будет заниматься сменой всей информационной системы общественного транспорта в городе. Как и другие крупные городские проекты, внедрение КИСУ подспудно связывается с Чемпионатом мира по футболу и необходимостью предоставить всем приехавши иностранцам качественный сервис. Однако о конкретных сроках в Смольном пока не говорят.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (3)
Skater78
17 января 2017 г. 01:53
В Москве есть метрокарта банка Авангард.Даже дебетовые разработаны так,что в месяц ходишь в метро,а на счету 0 р.А с 5-7 число следующего месяца списывают сумму поездок за месяц из расчета 35 р за поездку.Карта стоит 600 р. за год.Это и MasterCard совмещенный продукт.Заказать ее можно и в Спб,собираясь в Москву в отпуск.М.б. И Спб сделает что-либо подобное?Это удобно!
trash_tiger
17 января 2017 г. 01:14
Как говорила моя бабушка... (поганая была старушка, не ной её косточка в сырой земле) "А меня не волнует чужое горе с программным обеспечением" Обещали — Заплатила — Предоставь.
lion405
17 января 2017 г. 00:54
Интересно, это совсем несбыточно — завязать оплату парковок, ЗСД и ОТ на единый носитель? Лучше всего, конечно, на банковскую карту с paypass...
СМИ2
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