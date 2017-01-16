Полиция проверяет версию об утечке газа с полигона “Красный Бор”

Полицейские, газовщики и сотрудники МЧС выехали на полигон «Красный Бор» в связи с резким запахом газа, накрывшим Колпино и окрестности. По одной из версий, утечка произошла из-за демонтажа емкостей с едким веществом.

Напомним, колпинцы пожаловались на запах 16 января. Водители, проезжавшие по дороге между Колпино и расположенным южнее областным Никольским, утверждали, что «дышать вообще невозможно». В самом Никольском концентрация газа, как писал 47news, вынудила распустить школьников по домам. А южнее Никольского – полигон «Красный Бор», подведомственный комитету природопользования Смольного.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 16 января сотрудники в сопровождении представителей газовой службы выехал на полигон для проверки.

Причиной внимания к «Красному Бору» стала телефонная заявка председателя инициативной группы по экобезопасности Петербурга и Ленобласти. Виктория Маркова убеждена, что произошел выброс этил- и метилмеркаптанов. Они принадлежат ко второму классу опасности, имеют резкий запах и используются в качестве одоранта для бытового газа, чтобы его утечка не прошла незамеченной.

По мнению Марковой, выброс мог произойти в результате резки отработанной тары на металлолом.

В комитете природопользования «Фонтанке» затруднились подтвердить версию общественников, сославшись на поздний час.

Проверка полиции продолжается. Ее выезд на «Красный Бор» не вполне совпадает с официальной позицией чиновников Колпино, сообщавших «Фонтанке», что газом пахнет из-за запланированной перевозки одоранта по поселку Тельмана.

На полигоне «Красный Бор» накоплены 2 млн тонн опасных отходов fontanka.ru/2016/08/19/123/. Его рекультивация и полное закрытие завершатся к 2025 году. Бессрочный запрет на прием отходов действует с 2015-го, но экологические риски по-прежнему велики, в частности, из-за просачивания отравленных вод в Неву.