Google подал апелляцию на штраф ФАС

Поисковая система Google подала апелляционную жалобу на судебное решение о законности наложенного на компанию ФАС штрафа в 500 тыс. руб., следует из информации картотеки арбитражных дел.

2 ноября ФАС утвердила штраф для Google за неисполнение предписания по устранению нарушения антимонопольного законодательства. Решение было принято по итогам рассмотрения административного дела в отношении интернет-компании. 18 ноября Google подала исковое заявление об оспаривании решения ФАС о штрафе.