Олланд ответил Трампу: Европе не нужны советы извне

Президент Франции Франсуа Олланд ответил на критику ЕС со стороны избранного президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

«Европа будет готова к продолжению трансатлантического сотрудничества, но оно будет основано на ее интересах и ценностях. И ей не нужны советы извне», — сказал он, пишет "Газета.ру".

Трамп накануне в интервью похвалил Великобританию за Brexit, раскритиковал НАТО как устаревшую организацию, канцлера ФРГ за провальную миграционную политику и счёз возможным снятие антироссийских санкций.