Авиалайнер, летевший из Москвы в Уфу, вернулся в Шереметьево из-за внезапной болезни командира

Следовавший из Москвы в Уфу пассажирский самолет вынужденно вернулся в аэропорт отправления — Шереметьево — из-за того, что командиру экипажа внезапно стало плохо. Об этом в понедельник, 16 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, в момент инцидента на борту находились около 130 пассажиров. «Самолет А-320 вылетел из Шереметьево в Уфу. Однако сразу после взлета второй пилот доложил о резком ухудшении самочувствия командира и решении вернуться», — рассказал собеседник информагентства.

Он добавил, что авиалайнер благополучно вернулся в Москву, командира экипажа экстренно увезли в больницу.