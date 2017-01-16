В Софии экстренно сел итальянский военный самолёт

Итальянский военный самолет "Спартан", летевший из города Пловдив, совершил аварийную посадку в аэропорту болгарской столицы Софии, сообщается на сайте МВД страны.

"В 16.40 (17.40 мск) поступила информация, что самолет запрашивает у руководства софийского аэропорта разрешение на аварийную посадку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что был задействован план действий, применяемый в случае аварийных посадок. На взлетно-посадочную полосу были направлены пожарные и медики.

Сообщается, что самолет ранее доставил в Пловдив военную делегацию для участия в конференции.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало, пишет РИА Новости.