Глава СКР наградил Елизавету Глинку медалью

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Елизавету Глинку медалью.

"Мы помним все, что Доктор Лиза сделала на этой земле во имя Добра и Справедливости и горько скорбим об утрате, думая о том, сколько добрых дел не успела завершить. Она любила жизнь и от чистого сердца на пределе возможностей помогала нуждающимся эту жизнь спасти и сохранить.

Елизавета Глинка – человек выдающихся качеств! Эта утрата невосполнима, но работа, которой она посвятила свою жизнь, обязательно будет продолжаться. Следственный комитет Российской Федерации продолжит осуществлять самое тесное взаимодействие с фондом «Справедливая помощь», вновь и вновь спасая детей, стариков и женщин из зон вооруженных конфликтов и карая преступников, попирающих основополагающие человеческие ценности.

За бесценный вклад в торжество Добра и Мира на земле Елизавета Глинка награждена медалью Следственного комитета Российской Федерации «За чистоту помыслов и благородство дел». Посмертно… Светлая память светлому Человеку!", – написал Бастрыкин в Фейсбук (пунктуация и орфография автора сохранены. – Прим. ред.).

Елизавета Глинка погибла 25 декабря при крушении самолета МО РФ Ту-154, летевшего из Москвы в Сирию.