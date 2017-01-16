Мариинский театр почтит память Эдуарда Цанги концертом-посвящением

Мариинский театр почтит память солиста оперной труппы, бас-баритона Эдуарда Цанги концертом-посвящением.

30 января в 19:00 на сцене Концертного зала выступят друзья и коллеги артиста – солисты оперной труппы и Академии молодых оперных певцов, а также симфонический оркестр Мариинского театра. Программа будет объявлена позднее, сообщает пресс-служба театра.

Памяти Эдуарда Цанги также посвящаются ближайшие оперные спектакли, в которых он должен был принимать участие: «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта (26 января), «Зори здесь тихие» Кирилла Молчанова (27 января), «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова (28 января).