Импортозамещение наткнулось на СПИК

Смольный назвал условия, на которых готов заключать специальные инвестконтракты, и услышал от промышленности: «Мы не можем их принять». Город отправился думать еще.

В подготовленных поправках в законодательство Петербурга остался барьер из федерального закона, который фактически вычеркивает действующих участников рынка из списка кандидатов на заключение специального инвестиционного контакта – СПИКа. Губернатор Полтавченко, услышав на Промышленном совете ропот, обещал подумать над смягчением условий. Но сразу же предупредил: здесь вам не Подмосковье — обнуления налоговых ставок на прибыль и имущество не будет.

Постановление правительства РФ о специальных инвестиционных контрактах было принято в 2015 году, а в мае 2016-го внесены поправки в Налоговый кодекс. Предполагается, что это будет одна из форм поддержки предприятий, которые занимались поставкой товара, но решили открыть собственное производство в стране.

Участники формируемой базы СПИК получают привилегии на внеконкурсное заключение госконтрактов, им присваивается знак Минпромторга «Сделано в России». С лета 2016 года за проработку законодательства о СПИК взялись и регионы. Московская область одной из первых разработала свои правила, которые предусматривают нулевой налог на прибыль в течение 10 лет. В начале 2017 года было заявлено, что Mercedes-Benz построит свой завод в Подмосковье, а не в Петербурге, который рассматривался среди возможных вариантов.

Чтобы заключить СПИК на федеральном уровне, предприятие должно соответствовать ряду условий. Во-первых, продукция, которую планируется выпускать, должна быть уникальной, то есть не иметь аналогов в России. Во-вторых, сумма инвестиций в проект должна быть не меньше 750 млн руб. В-третьих, государственный партнер берет на себя обязательство, что его проект начнет получать прибыль не позднее, чем через десять лет.

Каждый регион может выдвинуть свои, дополнительные, требования, а также предложить инвестору льготы и преимущества. В подготовленном комитетом по промышленной политике и инновациям Петербурга проекте поправок выдвинуто четвертое условие – вся полученная от преференций прибыль должна идти развитие предприятия и создание рабочих мест. Взамен обещано снижение налогов на прибыль, на имущество, на транспорт и на землю, а также предоставление участка на инвестиционных условиях.

Конкретный размер льгот пока не определен, уточнил глава комитета Максим Мейксин на первом в наступившем году Промышленном совете, состоявшемся в Смольном 16 января.

Неопределенность налоговых льгот разочаровала участников собрания. Тем более, что из федерального закона в региональный перекочевало требование о том, что новый проект, под который заключается СПИК, должен приносить предприятию не менее 90% дохода. И это сразу сводит на нет надежды петербургской промышленности.

По словам Максима Мейксина, «высокую заинтересованность» в специальных инвестиционных контрактах проявили, как минимум, восемь проектов, но конкретных имен не назвал. Таковые если и были в зале, предпочли сохранить анонимность. Зато слово взяли те, для кого критерии отбора в кандидаты на СПИК оказались неподъемными.

Одним из таким новых отечественных производителей намерено стать ЗАО «Балтийская промышленная компания», на сегодняшний момент эксклюзивный поставщик в Россию продукции станкостроительных заводов Тайваня. Дистрибьютор хочет вложить 2 миллиарда рублей в «запуск инженерно-логического комплекса на 22 тыс. кв. м», чтобы собирать станки уже на территории Петербурга. Ускорить этот процесс могли бы налоговые льготы от региона, но все упирается в пресловутые 90 процентов. «Для нас, как для действующего предприятия, это невозможно», – сказала губернатору гендиректор компании Диана Каледина. Она уточнила, что ЗАО «БПК» больше не будет ждать местных чиновников и собирается заключать СПИК напрямую с Минпромторгом, чтобы получить хотя бы статус российского производителя.

Рассчитывала на льготы от СПИК и фармацевтическая компания «Герофарм», которая обещает запустить производство субстанций в 1 квартале 2019 года. «Это не только импортозамещение, но и экспортный потенциал», – рассказал директор компании Петр Родионов и пояснил, что производственные площади «Герофарма» размещаются в разных регионах, а значит планку в 90% будет взять «крайне тяжело».

С аналогичной проблемой столкнулся фармпроизводитель «Полисан», в 2019 году собирающийся запустить еще одну линию производства лекарств, совместно с американским партнером Pfizer. Генеральный директор предприятия Александр Борисов признал, что «Полисан» надеялся на налоговые льготы в рамках СПИК: «Мы попадаем под все требования, но 90% продукции на третьей очереди физически не сможем выпускать».

Унисон, с которым выступили предприниматели, заставил задуматься главу совета Георгия Полтавченко. «90% – эта цифра неподъемная, особенно для тех предприятий, которые работают в разных регионах, – согласился он. – Я поддерживаю опасения, которые высказывают представители бизнеса». Позже Максим Мейксин сообщил «Фонтанке», что в окончательном варианте поправок процент доходности может быть понижен до 70.

Пойдя на уступки, градоначальник сразу проявил свойственную ему твердость в вопросе налогообложения, заявив, что заглядываться на другие регионы и рассчитывать на нулевую процентную ставку не нужно. «Надо чтобы пополнялась городская казна. Все обнулять, не знаю, насколько целесообразно. Будем внимательно считать и изучать. Это должно быть взаимовыгодно», – подчеркнул губернатор Полтавченко.

Подготовленные Смольным поправки направлены на изучение профильным ассоциациям, у них есть примерно две недели на то, чтобы донести свои замечания чиновникам прежде, чем законопроект уйдет на утверждение в Законодательное собрание.

Сегодня в Петербурге самые большие льготы имеют резиденты Особой экономической зоны. Они на пять лет освобождены от налога на имущество, землю и транспорт. Кроме того, эти компании платят пониженную ставку налога на прибыль и страховые взносы.

Еще один способ поощрить начинание — статус стратегического инвестора. Обладающая им компания может получить землю без конкурса, платить за нее по сниженной ставке, а затем и вовсе выкупить участок за четверть от его кадастровой стоимости.

Но несмотря на имеющиеся в руках властей инструменты, промышленность Северной столицы пока не смогла преодолеть кризис. По данным Петростата, за 11 месяцев 2016 года промышленное производство в Петербурге выросло на 3,6% к аналогичному периоду 2015-го. Но это на фоне того, что в 2015-м снижение показателя составляло 7,3%, в 2014-м – минус 8,2%.

Помимо СПИК, губернатор Георгий Полтавченко призвал комитет по промышленности форсировать еще один пакет поправок в Налоговый кодекс — касающийся технопарков. Как пояснил Максим Мейксин, это федеральная мера поддержки, которой городские предприниматели тоже не могут воспользоваться – потому что компаний, которые бы подходили под требования федерального закона в Северной столице просто нет. Поэтому правительство Петербурга внесло в местный закон понятие инновационно-промышленных и технологических парков. Часть этих поправок уже находится на рассмотрении в ЗакСе, другая согласовывается с участниками рынка.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»