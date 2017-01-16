Правительство Украины удалило сообщение о "шоковой" пенсионной реформе

С официального сайта украинского правительства удалили заявление министра социальной политики Андрея Ревы о будущей пенсионной реформе, сообщает "Украинская правда".

В беседе с представителем МВФ Жеромом Ваше Рева пообещал к марту представить законопроект, который позволит устранить дефицит пенсионного фонда. Вместе с тем, по его словам, нововведения могут вызвать у украинцев шок.

"Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как и после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать пенсионный фонд", – цитирует издание министра.

Закон предполагает, в частности, прекращение выплат работающим пенсионерам ("либо пенсия, либо работа"), отмену надбавок и пересмотр пенсий по инвалидности.

Рева полагает, что реформа "побудит украинцев отказаться от ошибочной привычки думать, что государство за них должно все решить".

Ранее МВФ потребовал от Украины провести в 2017 году пенсионную и земельную реформы. Принятие новых законов является одним из условий, на которых фонд готов предоставлять стране дальнейшую финансовую помощь.