Вылет из Нячанга в Петербург снова задержан

Рейс авиакомпании Pegas Fly из Нячанга (Вьетнам) в Петербург задерживается по неизвестным причинам. Почти 300 человек с маленькими детьми не могут вылететь в Петербург.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, рейс KAR2786 больше восьми часов не может покинуть воздушный порт Нячанга. «Авиакомпания не предложила даже воды», – жалуется один из пассажиров. Информационное табло Пулково подтверждает информацию, но точные сроки задержки не известны. Пока самолет ждут в Петербурге в 6.30 утром 17 января, хотя изначально туристы должны были вернуться в 3:45.

Это уже не первый случай задержек самолетов авиакомпании. Напомним, в декабре этот же рейс из Нячанга задержался на четыре часа. Пассажиры также жаловались на отсутствие условий в аэропорту «Камрань».

Получить комментарий у представителей Pegas Fly «Фонтанке» не удалось: горячая линия авиакомпании работает до 18 часов по красноярскому времени.