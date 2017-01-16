Еще
22:21 16.01.2017
Новость часа
21:39
Вероятный соучастник Оганесяна оставлен в СИЗО
Пришлите свою новость!
22:16
Мариинский театр почтит память Эдуарда Цанги концертом-посвящением
22:13
Уходящий госсекретарь США счёл неуместным интервью избранного президента страны
21:56
УФАС рассмотрит жалобу на требования администрации Всеволожского района к туалетному ершику
21:52
Правительство Украины удалило сообщение о "шоковой" пенсионной реформе
21:46
Вылет из Нячанга в Петербург снова задержан
21:39
Вероятный соучастник Оганесяна оставлен в СИЗО
21:27
Дзюба: От таких предложений не отказываются — уезжаю в Китай
21:24
Максим Ванчугов попросил Полтавченко помочь снять претензии следствия
20:22
Смольный уточнит у ФСБ насчет контроля за туристами на мундиале
19:47
Финский депутат назначен кандидатом на пост генсека ОБСЕ
19:43
В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене повышенных пенсий для депутатов и сенаторов
19:39
Голодец в Давосе расскажет о доступности российского образования
19:33
Эконом в Петербурге продолжает захватывать рынок
19:28
«Фонтанка» за 60 секунд — 16 января
19:26
Олланд и Меркель поговорили с Порошенко
19:22
Жители Колпино жалуются на сильный запах газа
19:17
Данни: Очень рад, что вернулся
19:11
Суд отказался арестовывать участкового, из-за халатности которого зарезали петербуржца
19:06
Банк заплатил Смольному за подрядчика, который не достроил Поклонногорский путепровод
19:02
ФАС: В России цены завышены на 95 препаратов для лечения ВИЧ и гепатитов
18:54
Петербуржец за попытку отправить в нокаут инспектора ДПС получил условный срок
18:42
Боевики окружили авиабазу сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
18:35
Жителям МО №15 прислали муниципальную газету в честь единоросса Марченко
18:30
ГК «Эталон»: В 2017-м цены на новостройки вырастут на 9-10%
18:27
Семь иностранцев обвиняются в доставке беженцев в Финляндию
18:22
Human Rights Watch объявила Трампа угрозой правам человека
18:10
Пожар в машине на Васильевском произошел из-за свечки
18:04
"Неопознанный светящийся объект" обнаружили в метро «Приморская»
17:57
«Зенит» одержал первую победу в году
17:56
Павленский уехал из России: Провокация или любовный скандал?
17:45
Багдасарян обжаловала арест
17:38
Россия направила Австрии ноту протеста
17:36
Загоревшийся автомобиль на Васильевском потушили
17:32
Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера
17:30
Nota Bene: Путиловская забастовка - урок протестующим и властям
17:22
11 человек тушили горящую сауну на Глухарской
17:18
Мнение: спрос на рынке жилья продолжит уменьшаться
17:12
Взрыв прогремел в турецком Диярбакыре
17:12
Бюджет Петербурга по итогам года превысил 476 миллиардов
17:03
«Зенит» хочет подписать с Нобоа контракт на 2,5 года, игрок хочет более длительное соглашение
16:58
В защиту медиков в соцсетях запустили стихотворный флешмоб
16:54
Сказочные персонажи научат мигрантов правильному поведению в Москве
16:50
Росреестр приостановил предоставление электронных услуг на неопределенное время
16:45
Решение по делу ЮКОСа огласят 19 января
16:40
«ДП»: Петербургский «Интерторг» за 9 млрд откроет более 60 магазинов в России
16:40
Порошенко поручил МИД Украины подать в суд ООН иск против РФ
16:36
Очевидцы: На Васильевском загорелся автомобиль с людьми в салоне
16:22
В доме террориста, расстрелявшего ночной клуб в Стамбуле, нашли 150 тысяч долларов
16:14
Путин привязал зарплату главы ПФР к зарплате сотрудников
16:05
Ввод жилья в Петербурге за год вырос на 2,8%
16:01
В 2016 году ни один гражданин Украины не получил статус беженца в Финляндии
15:56
Московская биржа возобновила торги
15:47
В ЗакСе помолятся перед началом новой сессии
15:43
«Нацбест» увеличил призовой фонд до миллиона рублей
15:38
МЧС Киргизии уточнило число погибших в авиакатастрофе
15:38
Чей Исаакий: объясняем на картошке
15:34
Павленский уехал из России после любовного скандала
15:30
Утонувшее судно Monni поднимут со дна акватории Финского залива
15:27
Лунев дебютирует в составе «Зенита» в матче против «Чанчунь Ятай»
15:20
Гол Кержакова признан лучшим голом "Зенита" первой половины сезона
15:13
Офисный рынок Петербурга побил рекорд в 2016 году благодаря крупнейшей сделке
15:08
В Курортном районе ищут миллионы клюнувших на приманку обнальщиков на «Авито»
14:59
Игорь Албин не бросит российское казачество
14:55
Лицензию на сбор долгов в Петербурге успела получить одна фирма
14:44
ФАС предписала аннулировать конкурс на строительство музея «Россия — моя история»
14:43
Петербуржец задержан за угрозу бросить фен в ванну возлюбленной
14:37
В петербургской поликлинике врача на дом вызывают по номеру телефона главврача
14:32
Убийцу российского посла похоронили на безымянном кладбище в Анкаре
14:22
«Дочка» «Юлмарта» обжаловала введение процедуры наблюдения в ее отношении
14:18
На таможне задержали более 50 кг египетских таблеток от гепатита С
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
16.01.2017 21:39

Вероятный соучастник Оганесяна оставлен в СИЗО

 

Смольнинский суд Петербурга продлил арест бывшему гендиректору подрядчика стадиона на Крестовском. Василий Сливкин останется в СИЗО до 9 мая, как и бывший вице-губернатор Марат Оганесян.

Как сообщили в Горсуде, ходатайство СК о продлении ареста Сливкину рассматривалось сегодня, 16 января. Он, напомним, возглавлял компанию «СтройЭлектроМонтаж-5», которая в начале 2015 года получила 300-миллионный контракт на художественную подсветку и наружное освещение арены. Из аванса, выданного на закупку светильников, было потрачено менее трети, по версии следствия. Сливкин, в свое время награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени после реконструкции Большого театра, был этапирован в Петербург  в мае 2016-го. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Изначально суд отправил заслуженного бизнесмена под домашний арест, но впоследствии изменил меру пресечения на стражу.

Сегодня в Смольнинский суд Сливкин был доставлен как вероятный соучастник Марата Оганесяна. Их дела (по разным эпизодам предполагаемых хищений) сперва расследовались автономно друг от друга. Позже СК решил их объединить, причем на продлении ареста Оганесяну следователь Гузунов недвусмысленно намекнул, что экс-чиновнику может быть вменен эпизод Сливкина.   Общее уголовное дело продлено до 9 мая, и обоим срок ареста продлен до этой даты.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Вылет из Нячанга в Петербург снова задержан
Вероятный соучастник Оганесяна оставлен в СИЗО
Жители Колпино жалуются на сильный запах газа
Суд отказался арестовывать участкового, из-за халатности которого зарезали петербуржца
Петербуржец за попытку отправить в нокаут инспектора ДПС получил условный срок
Боевики окружили авиабазу сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
Семь иностранцев обвиняются в доставке беженцев в Финляндию
Пожар в машине на Васильевском произошел из-за свечки
Багдасарян обжаловала арест
Россия направила Австрии ноту протеста
Секс-диссидентство Павленского
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Оганесян сел до победного
Югенд с Невского района
Пропаганда Кришны полицейским методом
Последние слова капитана: Доброе утро, Усть-Луга
Полковнику Кострыкину никто не звонит
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Кинули конкуренты? Закажи их
Где взрывать в Петербурге
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера

читатель "Фонтанки"

Очевидцы: На Васильевском загорелся автомобиль с людьми в салоне

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Грифоны отправляются на реставрацию

Nota Bene: Путиловская забастовка - урок протестующим и властям

Гол Кержакова признан лучшим голом "Зенита" первой половины сезона

На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.