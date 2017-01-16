Вероятный соучастник Оганесяна оставлен в СИЗО

Смольнинский суд Петербурга продлил арест бывшему гендиректору подрядчика стадиона на Крестовском. Василий Сливкин останется в СИЗО до 9 мая, как и бывший вице-губернатор Марат Оганесян.

Как сообщили в Горсуде, ходатайство СК о продлении ареста Сливкину рассматривалось сегодня, 16 января. Он, напомним, возглавлял компанию «СтройЭлектроМонтаж-5», которая в начале 2015 года получила 300-миллионный контракт на художественную подсветку и наружное освещение арены. Из аванса, выданного на закупку светильников, было потрачено менее трети, по версии следствия. Сливкин, в свое время награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени после реконструкции Большого театра, был этапирован в Петербург в мае 2016-го. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Изначально суд отправил заслуженного бизнесмена под домашний арест, но впоследствии изменил меру пресечения на стражу.

Сегодня в Смольнинский суд Сливкин был доставлен как вероятный соучастник Марата Оганесяна. Их дела (по разным эпизодам предполагаемых хищений) сперва расследовались автономно друг от друга. Позже СК решил их объединить, причем на продлении ареста Оганесяну следователь Гузунов недвусмысленно намекнул, что экс-чиновнику может быть вменен эпизод Сливкина. Общее уголовное дело продлено до 9 мая, и обоим срок ареста продлен до этой даты.