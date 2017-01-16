Максим Ванчугов попросил Полтавченко помочь снять претензии следствия

Владелец ООО «ГК «Город» Максим Ванчугов, арестованный по делу о хищении 1,2 млрд рублей, 10 января направил письмо губернатору Георгию Полтавченко. Он просит помочь достроить 3 жилых комплекса компании и разобраться с «исчезновением» 700 млн рублей, растрата которых ему вменяется.

Письмо Максима Ванчугова опубликовано на сайте ГК «Город». В нем он просит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, которые предоставили недостоверную информацию Главному следственному управлению МВД.

Как следует из письма, в июле 2015-го «Город» договорился с ГУП «Центр содействия строительству», подведомственным комитету по строительству, о проверке объемов выполненных работ на трех жилых комплексах компании. В октябре «Центр» подписал акты. Однако представители «Города» при этом не присутствовали и не представляли исполнительную документацию. Акты впоследствии стали базой для судебной экспертизы, оценившей масштаб утерянных средств дольщиков.

В то же время, как подсчитали в «Городе», акты не учли выполненные работы еще на 700 млн рублей. А также — затраты на рекламу проектов, налоги, зарплату, комиссию агентствам недвижимости. Это еще около 600 млн рублей расходов.

«Мы считаем, что хищений по ГК «Город» не было, – рассказал адвокат Ванчугова Роман Леонов. – В ближайшее время мы подадим заявление в Следственный комитет с просьбой проверить достоверность актов об объеме выполненных работ. Мы намерены обжаловать постановление об окончании предварительного следствия и возобновить расследование дела. А также — добиться проведения дополнительной экспертизы, которая установит, были ли растрачены 1,2 млрд».

Максим Ванчугов не упоминает, как и куда могли исчезнуть 700 млн, которые компания якобы направила в стройку. Однако он просит губернатора проверить затраты подрядчика «Проммонолит», достраивающего комплексы «Города», и провести ревизию актов «Центра содействия строительству».

Компания «Город» возводила 3 жилых комплекса — два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. В них приобрели жилье более 3 тысяч семей. Первые дома должны были сдать в 2013-м году. Однако тогда же стройка остановилась. Владельцев «Города» Руслана и Максима Ванчуговых задержали в октябре 2015-го года. Летом 2016-го 90% долей в юрлицах-застройщиках приобрел Артем Маневич, сын бывшего вице-губернатора Михаила Маневича.