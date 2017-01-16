Смольный уточнит у ФСБ насчет контроля за туристами на мундиале

Комитет по туризму Петербурга запросит у ФСБ разъяснения по поводу усиления мер безопасности, которые ведомство предлагает ввести во время чемпионата мира по футболу 2018 года и в Кубка конфедераций 2017 года. Об этом «Фонтанке» в понедельник, 16 января, рассказал глава туристического ведомства Андрей Мушкарев.

Как следует из разработанного службой безопасности проекта указа президента России, в принимающих соревнования городах предлагается контролировать въезд туристов, ограничить доступ не оборудованных ГЛОНАСС автобусов и митинговать только в указанных чекистами местах.

По словам Андрея Мушкарева, часть из этих мер может оказаться просто нереализуемой: «По статистике значительная часть приезжающих в город болельщиков покупает билет на соревнование на месте или же вовсе смотрит матчи в фанзонах. Как в таком случае контролировать, едет человек на чемпионат или просто так?»

Андрей Мушкарев подчеркнул, что в самом по себе усилении мер безопасности не видит ничего страшного. «Конечно, это отразится на туристическом потоке, но куда хуже, если что-то случится. Поэтому мы внимательно ознакомимся с формулировками и попросим разъяснения, чтобы успокоить туристическое сообщество», – пояснил чиновник.

Ранее Андрей Мушкарев высказывал опасения, что ЧМ по футболу может стать для Петербурга «убийцей туризма».