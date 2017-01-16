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Туризм
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16.01.2017 20:22
2 Комментариев

Смольный уточнит у ФСБ насчет контроля за туристами на мундиале

Комитет по туризму Петербурга запросит у ФСБ разъяснения по поводу усиления мер безопасности, которые ведомство предлагает ввести во время чемпионата мира по футболу 2018 года и в Кубка конфедераций 2017 года. Об этом «Фонтанке» в понедельник, 16 января, рассказал глава туристического ведомства Андрей Мушкарев.

Как следует из разработанного службой безопасности проекта указа президента России, в принимающих соревнования городах предлагается контролировать въезд туристов, ограничить доступ не оборудованных ГЛОНАСС автобусов и митинговать только в указанных чекистами местах.

По словам Андрея Мушкарева, часть из этих мер может оказаться просто нереализуемой: «По статистике значительная часть приезжающих в город болельщиков покупает билет на соревнование на месте или же вовсе смотрит матчи в фанзонах. Как в таком случае контролировать, едет человек на чемпионат или просто так?»

Андрей Мушкарев подчеркнул, что в самом по себе усилении мер безопасности не видит ничего страшного. «Конечно, это отразится на туристическом потоке, но куда хуже, если что-то случится. Поэтому мы внимательно ознакомимся с формулировками и попросим разъяснения, чтобы успокоить туристическое сообщество», – пояснил чиновник.

Ранее Андрей Мушкарев высказывал опасения, что ЧМ по футболу может стать для Петербурга «убийцей туризма».

 


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комментарии пользователей (2)
Циник
16 января 2017 г. 22:14
Я за закрытый город, вроде тех самых пограничных зон и закрытых городов, мути меньше будет. Москва 80 хорошо от всякого элемента была почищена, три недели порядка и тишины.
Chernousov
16 января 2017 г. 22:08
Пусть уточнят, жителям города к окнам своих квартир подходить можно будет?
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