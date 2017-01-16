Дзюба: От таких предложений не отказываются — уезжаю в Китай

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сообщил в своем инстаграме о переезде в Китай. По его словам, это решение далось ему нелегко и особенно скучать он будет по Александру Кокорину.

«Очень тяжелое решение принял для себя ,но от таких предложений не отказываются,уезжаю в Китай))спасибо большое моей команде буду по всем скучать,особенно по тебе и жду тебя там @kokorin9», – написал Дзюба (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Судя по всему, Дзюба все-таки пошутил и данное сообщение является отсылкой к прощальным словам Акселя Витселя. Однако многие подписчики его инстаграма восприняли шутку всерьез, выразив радость в связи со скорым отъездом футболиста из «Зенита».