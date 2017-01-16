В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене повышенных пенсий для депутатов и сенаторов

Депутат Алексей Куринный (КПРФ) внес в Госдуму законопроект, отменяющий с 2018 года повышенную пенсионную надбавку для депутатов и сенаторов.

Пока исполнявший полномочия депутата Госдумы или члена Совета Федерации не менее одного года имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии в размере 55% от своей парламентской зарплаты при стаже от одного года до трех и 75% при стаже от трех лет.

В результате средняя зарплата парламентария существенно превышают средний размер российской пенсии, «что является несправедливым по отношению к остальным получателям пенсии», полагает автор поправки.