Голодец в Давосе расскажет о доступности российского образования

Вице-премьер России Ольга Голодец посвятит свое выступление на всемирном экономическом форуме в Давосе доступности образования, достижениям России в этой сфере, значению, которые современные образовательные технологии имеют для повышения качества человеческого капитала, рассказал ее пресс-секретарь Иван Слепцов.

«Ольга Юрьевна намерена уделить внимание вопросам гуманитарного развития, в частности доступности образования, достижениям России в этой сфере, значению, которые современные образовательные технологии имеют для повышения качества человеческого капитала», — рассказал ее пресс-секретарь.

Согласно программе вице-премьера, которая есть в распоряжении РИА Новости, Голодец выступит на сессии «Реформирование системы образования» во вторник, 17 января. В среду вице-премьер примет участие в дискуссии руководителей в сфере образования, а 19 января посетит обед женщин-лидеров «Новые рубежи лидерства».