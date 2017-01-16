«Фонтанка» за 60 секунд — 16 января

Соборы, возвращенные церкви, живут неплохо — но жили еще хуже. Глава компании, которая будет строить комплекс Верховного суда в Петербурге, в конце 80-х начала карьеру за стойкой бара «Космос», - а для знающих это как пароль. Новая рабочая неделя в Петербурге начинается с интересных деталей.

"Фонтанка" узнала, как сейчас живут Смольный и Казанский соборы, которые раньше были музеями. Дьявол, как обычно, кроется в мелочах.

Дама, получившая 30 млрд на комплекс Верховного суда, – лауреат Госпремии во всех отношениях. Ее трудовой путь пролегает от поварихи на БАМе через ленинградский бар «Космос» и антикварные салоны до самого президента. А в 1988 31-летняя Ася Борисова устроилась на работу в бар «Космос». Бармен тогда был фигурой, подобной сегодняшнему депутату. Занимательное краеведение от Евгения Вышенкова — с неожиданными деталями биографии многих ныне известных людей.

Экономическая полиция поймала на «Авито» группу теневых банкиров. Они прикидывались, будто покупают и продают что-нибудь ненужное, а сами занимались обналичиванием денег. Объем, который они перевалили через себя, достиг 500 миллионов рублей. И все бы хорошо, если бы «банкиры» не начали своих клиентов попросту кидать.

На «Лесной» вагон поезда с пассажирами проехал через тоннель с открытыми дверями. Новая разновидность хулиганов называется дорхолдеры.

Управление Росреестра по Петербургу не знает, когда будет возобновлено оказание электронных услуг на его сайте. Прием и выдача документов для регистрации сделок, прав, предоставление выписки о владельцах недвижимости теперь осуществляется только через районные многофункциональные центры. Заодно прогуляетесь.

Федеральная антимонопольная служба 13 января потребовала отменить итоги конкурса на строительство парка «Россия — моя история» в Петербурге за 1,4 млрд рублей. Единственным участником тендера стала СК «Мир», подрядчик по строительству стадиона на Крестовском острове и Большого театра. Ее коллегам по цеху это не понравилось. История — она ведь общая.

Акционист Петр Павленский и его жена Оксана Шалыгина уехали на Украину и отключили телефоны после секс-скандала с участниками Театра.doc. Актриса этого театра ранее заявила, что пара ее пыталась изнасиловать, а режиссер зафиксировал побои.

Президент Владимир Путин утвердил новый состав Совета при президенте РФ по делам казачества. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в него опять вошел и продолжит привлекать казаков к воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма. Видимо, Игорь Николаевич хорошо разбирается в казаках.