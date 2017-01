На полпути к Нью-Йорку

Петербургские яйца - одни из самых доступных в мире. И бананы у нас дешевле, чем в Бразилии. Словом, хорошо жить в городе на Неве, а не в каком-нибудь Нью-Йорке.

Проект numbeo.com, занимающийся международными статистическими исследованиями, опубликовал свежие данные, среди которых и так называемый «индекс стоимости жизни»: в базе аккумулируются сведения, касающиеся трат на повседневную жизнь обитателей нескольких сотен городов мира. Среди них есть и Санкт-Петербург.

Numbeo декларирует свою независимость от каких-либо правительственных организаций и информирует об использовании своих сведений самыми разными мировыми СМИ – от BBC, Financial Times, New York Times, The Telegraph до Metro и Russia Today.

За эталон принят индекс стоимости жизни в Нью-Йорке – 100 баллов. Дороже всего жить в столице Бермудских островов Гамильтоне, чьи 141,58 балла опережают даже Женеву и Венецию. Самым дешевым из исследованных городов стал индийский Тируванантапурам с 19,88 балла. Санкт-Петербург почти достиг той самой середины - 44,63.

Северная Пальмира vs Большое Яблоко

Сравним расходы жителей нашего города с эталонными нью-йоркцами и рассмотрим конкретные позиции. Все цены, разумеется, приведены в среднем значении.

Как утверждает Numbeo, стоимость обеда из трех блюд в ресторане среднего класса в Петербурге составит примерно 34 $, то есть около 2 тысяч рублей на двоих, а в Нью-Йорке вдвое с лишним дороже — 80 $. Чуть меньший разброс цен в "Макдоналдсах": пять долларов против восьми.

Из товаров повседневного спроса Петербург может гордиться дешевым хлебом (полкило белого у нас стоит 0,75 $, или 45 руб., а у них – 3,59 $, это почти 214 рублей). Почти втрое дороже в Нью-Йорке куриное филе и, что забавно, на 72 процента выше цена на яблоки.

Килограмм картофеля в Петербурге дешевле почти в шесть раз, приблизительно так же обстоят дела с луком. Пол-литра местного пива обойдутся петербуржцу почти на 90 рублей дешевле, а бутылка «среднего» вина — на все пять сотен.

Самую серьезную разницу ощутят курильщики: принятая за единицу сравнения пачка «Мальборо» в Петербурге продается за 1,85 $ (110 руб.), а в Нью-Йорке – за 13 $ (775 руб.).

В семь раз дороже.

Стоимость коммунальных услуг для квартиры площадью 85 м2 вполне сопоставима, чего нельзя сказать о мобильной связи: 0,02 $ (1,35 руб.) и 0,12 $ (7 руб.) за минуту. Еще дороже в Нью-Йорке проводной Интернет – примерно в восемь раз. А поход в кино в Петербурге обходится в три раза дешевле, чем в крупнейшем городе Имперского штата.

На чем нью-йоркцы выигрывают, так это на джинсах: в Штатах Levis 501 стоят в среднем 51 $ (3 000 руб.), а в СПб на 66% дороже – 84,50 $ (5 000 руб.).

Зато в Санкт-Петербурге дешевле иметь крышу над головой. Аренда однокомнатной квартиры в Северной столице оценена сайтом в 566 долларов, или 34 тысячи рублей, а за однушку на Манхэттене нужно заплатить чуть ли не 3 тысячи долларов, то есть свыше 170 тысяч рублей.

Аналогичная разница характерна и для стоимости квадратного метра, если квартиру вы хотите приобрести.

Остается упомянуть про размер среднемесячной зарплаты. После вычета налогов в кошельке среднего петербуржца оказывается 656 $ (около 39 тысяч), а вот среднестатистический житель Нью-Йорка может рассчитывать на почти 4 тысячи в национальной валюте — при курсе 59 это примерно 236 тысяч рублей.

Завершим обзор сравнением процентной ставки по ипотечным кредитам: 3,94% платит житель Нью-Йорка и 13,27% – петербуржец.

Ухмылки ценообразования

Пробежимся с питерским флажком по миру. Из интересного – в бразильском Рио бананы дороже почти на 29%. В пустынном Дубае питьевая вода дешевле, чем в нашем водоизбыточном регионе: стандартные полтора литра в Эмиратах стоят в среднем 35 руб., а у нас — 41 рубль.

В Париже почти в два раза выгоднее арендовать час на теннисном корте в выходные. Еще красноречивей цифры в ипотечной графе: уже вышеприведенные наши 13,27% против 2,15% в столице Франции.

Лондон может похвастаться более дешевыми местными сырами: 6,05 £ (434 руб.) за килограмм тамошнего деликатеса против 6,42 £ (460 руб.), которые просят за свою продукцию сыроделы из Ленинградской области.

В Киеве для петербуржцев дешевле практически все, кроме бензина. Из самых красноречивых приятностей – чашечка капучино в ресторане за 46 рублей, бутылка среднего вина за 200, а также пачка «Мальборо» за 54 рубля.

А вот в сопредельном Хельсинки для нашего брата почти все позиции дороже. Кроме, опять-таки, графы «местные сыры» – 6,78 € (429 руб.) за килограмм против 7,27 € (460 руб.).

Они все как сговорились бить по самому больному.

Петербургские рекорды

Если взглянуть на наш город с позиций мировой табели о рангах, можно сказать, что в целом петербуржцы избавлены от каких-то крайностей в ценообразовании. Но существуют позиции, где нам особенно хорошо или плохо.

Среди плюсов стоит отметить доступность в Санкт-Петербурге пива местных сортов (402 место по дешевизне из 472 городов мира, где проводились исследования).

Также у нас все хорошо с яйцами – здесь мы занимаем 426 строчку из 485 со средней стоимостью 73 рубля за дюжину.

Крайне доступны в Северной столице лук, картофель и сигареты – средняя стоимость пачки ставит Петербург на 443 место из 484-х в рейтинге, где номер 1 – это самый дорогой.

Можем гордиться дешевой связью: минута предоплаченного мобильного тарифа обходится в Северной столице примерно в 1,35 руб. (450-й показатель из 484-х), проводной безлимитный Интернет – почти 392 рубля на скорости 10 Мбит/сек. Это 473 позиция из 485.

Из антирекордов, по данным Numbeo, в Петербурге влетит в копеечку купить джинсы типа Levis 501, а также среднестатистическое летнее платье в сетях типа Zara и H&M (96 позиция).

Но абсолютным достижением со знаком минус стала все же средняя процентная ставка по ипотечным кредитам – 13,27% годовых вознесли Санкт-Петербург в мировом масштабе на 25 позицию из 484-х.

Евгений Хакназаров,

«Фонтанка.ру»