Олланд и Меркель поговорили с Порошенко
Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили с украинским лидером Петром Порошенко ход реализации минских соглашений, сообщает Елисейский дворец.
«Президент республики призвал к реальному соблюдению режима прекращения огня, принципы которого были согласованы 24 декабря. Он также заверил президента Порошенко в готовности Франции наряду с Германией продолжать усилия, необходимые для реализации всего пакета минских соглашений», — говорится в коммюнике, которое приводит РИА Новости.