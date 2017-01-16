Чемпионат мира по футболу - без туристов, без митингов
Как следует из разработанного ФСБ проекта указа президента России, который размещен на сайте regulation.gov.ru, предлагается ограничить въезд туристов в города, принимающие соревнования, ограничить доступ автобусов, не оборудованных ГЛОНАСС, и разрешить митинговать только в согласованных с чекистами местах.
Предлагаемые ограничения касаются Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и Москвы в период проведения Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года, а также Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска и Сочи в период ЧМ-2018 с 25 мая по 25 июля 2018 года.
Проектом указа предусмотрено введение запретных и ограничительных зон для летательных аппаратов, включая легкие беспилотники, запретные зоны плавания судов, а также контролируемых зон, в которые граждане будут допускаться только после их идентификации и досмотра.
Граждане, прибывшие для временного или постоянного проживания в перечисленные городах в период проведения соревнований (если они приехали не в гостиницу, санаторий или больницу), должны будут в срок не позднее трех дней обратиться с заявлением в органы МВД России для регистрации. Постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту жительства иностранных граждан будет осуществляется в течение одних суток со дня их прибытия. Однако на участников соревнований и членов официальных делегаций данные требования не распространяются.
Предлагается запретить въезд в перечисленные города автобусам, не оборудованным аппаратурой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС». Исключение сделано для автобусов, задействованных во внутрирегиональных пассажирских перевозках, а также для тех, кто получит специальное разрешение органов МВД.
Туристские и экскурсионно-прогулочные маршруты «на всех видах транспорта» в города, принимающие соревнования, из других городов России, не связанные с посещением спортивных и культурно-массовых мероприятий на объектах спортивных соревнований, предлагается прекратить. О чем следует проинформировать туроператоров и турагентства.
Собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, местным органам самоуправления предлагается разрешать только после согласования с органами МВД и ФСБ России.
Запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре накануне и в дни матчей предложено «рекомендовать» властям субъектов Федерации.
Кроме того, предлагается разработать схемы ограничения автомобильного движения, усилить охрану и инженерную защиту важных объектов, запретить продажу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, приостановить или ограничить деятельность опасных производств.
"Фонтанка.ру"