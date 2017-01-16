Чемпионат мира по футболу - без туристов, без митингов

Усиленные меры безопасности ФСБ России предлагает ввести в Петербурге и других городах на время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Как следует из разработанного ФСБ проекта указа президента России, который размещен на сайте regulation.gov.ru, предлагается ограничить въезд туристов в города, принимающие соревнования, ограничить доступ автобусов, не оборудованных ГЛОНАСС, и разрешить митинговать только в согласованных с чекистами местах.

Предлагаемые ограничения касаются Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и Москвы в период проведения Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года, а также Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска и Сочи в период ЧМ-2018 с 25 мая по 25 июля 2018 года.

Проектом указа предусмотрено введение запретных и ограничительных зон для летательных аппаратов, включая легкие беспилотники, запретные зоны плавания судов, а также контролируемых зон, в которые граждане будут допускаться только после их идентификации и досмотра.

Граждане, прибывшие для временного или постоянного проживания в перечисленные городах в период проведения соревнований (если они приехали не в гостиницу, санаторий или больницу), должны будут в срок не позднее трех дней обратиться с заявлением в органы МВД России для регистрации. Постановка на учет по месту пребывания или регистрация по месту жительства иностранных граждан будет осуществляется в течение одних суток со дня их прибытия. Однако на участников соревнований и членов официальных делегаций данные требования не распространяются.

Предлагается запретить въезд в перечисленные города автобусам, не оборудованным аппаратурой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС». Исключение сделано для автобусов, задействованных во внутрирегиональных пассажирских перевозках, а также для тех, кто получит специальное разрешение органов МВД.

Туристские и экскурсионно-прогулочные маршруты «на всех видах транспорта» в города, принимающие соревнования, из других городов России, не связанные с посещением спортивных и культурно-массовых мероприятий на объектах спортивных соревнований, предлагается прекратить. О чем следует проинформировать туроператоров и турагентства.

Собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, местным органам самоуправления предлагается разрешать только после согласования с органами МВД и ФСБ России.

Запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре накануне и в дни матчей предложено «рекомендовать» властям субъектов Федерации.

Кроме того, предлагается разработать схемы ограничения автомобильного движения, усилить охрану и инженерную защиту важных объектов, запретить продажу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, приостановить или ограничить деятельность опасных производств.

"Фонтанка.ру"