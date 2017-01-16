Жители Колпино жалуются на сильный запах газа

Из-за резкого запаха на улицах и в домах в Колпинском районе Петербурга невозможно дышать, жалуются жители вечером понедельника, 16 января. Причиной неудобств стала плановая перевозка газа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «ПетербургГаза», жалобы на запах поступали в компанию, но аварий в Колпино не было, и газораспределительный комплекс работает в обычном режиме.

«На место была направлена специализированная диагностическая лаборатория, приборное обследование воздуха показывает отсутствие загазованности», – добавили в организации.

В администрации Колпинского района «Фонтанке» объяснили, что появление запаха связано с плановой перевозкой одоранта через поселок Тельмана. Именно благодаря этому веществу газ имеет характерный (предупредительный) запах. Угрозы здоровью жителей нет, уверяют чиновники.