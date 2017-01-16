Данни: Очень рад, что вернулся

Первый матч за девять месяцев провел сегодня, 16 января, на сборах в Дубае полузащитник «Зенита» Мигель Данни. О своих впечатлениях он рассказал в интервью официальному сайту сине-бело-голубых.

Напомним, Данни получил травму 16 апреля 2016 года. С тех пор он не сыграл ни одного матча. В сегодняшней игре с «Чанчунь Ятай» (5:2 в пользу «Зенита») он вышел на 66-й минуте.

«Очень рад, что вернулся. Это мой первый матч после травмы, я долго не играл. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше. Очень важно, что мы сегодня добились победы.

Это все-таки первый контактный матч. Я долго тренировался, чтобы выйти на поле. Начинаю с малого — 15, 20 минут. Нужно, конечно, больше. Но с каждым днем чувствую себя лучше.

В каждом из таймов сегодня играл «Зенит», поэтому нельзя делить матч пополам. Мы не проиграли первый тайм и не выиграли во втором — в матче победила вся команда», – заявил Данни.