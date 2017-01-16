Суд отказался арестовывать участкового, из-за халатности которого зарезали петербуржца

Участковый, которого Следственный комитет искал, чтобы допросить по делу о халатности, пришел сам к следователю в Петербурге.

Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. По данным ведомства, это произошло в минувшие выходные. Следственный отдел Невского района выходил в суд с ходатайством об аресте, но его не удовлетворили. Тогда старшему участковому уполномоченному 10 отдела полиции Невского УМВД 34-летнему Баиру Базаржапову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейский, как говорят, предъявил в следственном органе документ, согласно которому в день происшествия он официально находился на больничном. И пояснил, что из-за нехватки личного состава попросили подежурить, и поэтому он отвечал на звонки граждан.

Напомним, что, по версии следствия, 8 января около 2 часов ночи в отдел полиции, где служит подозреваемый, позвонил местный житель и сообщил, что в доме №9, корпус 1, по улице Ольги Берггольц находится нетрезвый мужчина с ножом и нападает на людей в одной из квартир. Информацию передали Базаржапову, который дежурил в ту ночь. Участковый вызвал на место происшествия сотрудников вневедомственной охраны, однако сам туда не поехал. Прибывший наряд обнаружил в квартире зарезанного 43-летнего мужчину.

ГСУ сообщало, что 13 января в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». И очень жаждало поговорить с Базаржаповым в тот же день, но он не явился к следователю.

Помимо этого, ГУ МВД по Петербургу и области инициировало служебную проверку, по результатам которой собиралось решить вопрос об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.